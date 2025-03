Ilrestodelcarlino.it - Il quartiere Oltresavio è il più popoloso. Linea verde a Borello

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’si conferma al primo posto dei quartieri più popolosi di Cesena con 18.404 residenti, mentre il, con 2.778 cittadini, si colloca in coda. Ilcon il numero maggiore di componenti per famiglia è il Cervese nord, con un valore pari a 2,46. Tutti gli altri quartieri si assestano ad un valore sopra il 2, con l’unica eccezione del Centro Urbano, con un valore molto basso, pari a 1,87. Lo stesso Centro Urbano è ilcon la maggiore densità di popolazione, pari a 2.582 abitanti per chilometro quadrato. In seconda posizione si trova ilFiorenzuola, mentre al terzo posto si colloca il Cervese Sud. Tutti gli altri quartieri registrano una densità molto bassa. Ilcon il maggior numero di donne e uomini over 75 è il Cesuola, con il 17,30%, mentre, Cervese Sud, Rubicone, Centro urbano e Al mare si attestano fra il 14% e il 15%.