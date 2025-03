Ilnapolista.it - “Il processo per la morte di Maradona è uno show di avvoltoi alla ricerca di fama” (Damascelli)

Tonysulle pagine de Il Giornale ci va giù pesante scrivendo delin corso in Argentina sulle cause della morta di.La prima notizia emersa dalsono state le lacrime e lo sdegno delle figlie presenti una aula per le immagini del cadavere del Pibe De Oro “le lacrime, profonde ma tardive, rigavano i volti delle figlie di Diego che, al tempo, si tennero lontane dal misero domicilio di Tigre, quasi evitando di scorgere e di accorgersi della tragedia del loro padre abbandonato”.Poi attacca ilche a suo dire è solo l’ennesima macchina mediatica per continuare a lucrare sulle spalle di Diego“Ilper le circostanze della suanon è altro che il nuovo capitolo delHorrorche hanno organizzato in Argentina per continuare a vivere della sua storia.