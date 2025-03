Ilfattoquotidiano.it - “Il politico più sexy? Antonio Tajani. Mi mette tranquillità, è un signore”: la rivelazione “piccante” di Katia Ricciarelli

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

A domanda con schiettezza risponde. Cosìa Un giorno da pecora, dove, nella puntata di ieri, ha deciso di spiazzare tutti, dal conduttore Giorgio Lauro agli ascoltatori. Alla domanda: “Chi è ilpiù affascinante?”, la soprano ed ex moglie di Pippo Baudo ha risposto con sicurezza, facendo il nome di.Laha spiegato chesarebbe in grado di trasrle serenità. A 79 anni, infatti, le sue priorità sono cambiate e ha già in mente chi potrebbe darle la tanto ricercata spensieratezza: “Se dovessi scegliere qualcuno alla mia età, sceglierei uno che mi dà serenità. E a me, serenità la dà”. La soprano lo considera “un” che “”. Poi ha concluso con una frase che non è passata inosservata, una delle più imprevedibili: “La serenità può portare anche sensualità“.