Agi.it - Il piano ReArm Europe di Bruxelles spacca il Pd

AGI - Il voto disi conferma insidioso per la segretaria Elly Schlein che vede i suoi tornare arsi, questa volta Libro bianco per la difesa, contenente ilpresentato da Ursula von der Leyen. Deputati del Partito Democratico Sono dieci i deputati del Partito Democratico che hanno votato sì alla risoluzione del Parlamento: Bonaccini, De Caro, Gualmini, Gori, Lupo, Maran, Moretti, Picierno, Topo, Tinagli. Undici i componenti della delegazione Dem che hanno optato per l'astensione: Annunziata, Benifei, Corrado, Laureti, Nardella, Ricci, Ruotolo, Strada, Tarquinio, Zan, Zingaretti. Orientamenti diversi Orientamenti diversi che ricalcano il diverso approccio nei confronti del Nazareno. I primi, provenienti dalla minoranza riformista. I secondi della maggioranza interna al Pd.