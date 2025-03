Lanazione.it - Il piano di sviluppo e i numeri. Vannetti: "Passioni, poi l’arte. OroArezzo e i grandi spettacoli"

Leggi su Lanazione.it

in Fiera sarà una grande festa per le famiglie, classica e innovativa finestra sul mondo dell’hobbistica e del tempo libero, oltre che del benessere e del collezionismo, sotto tutti i punti di vista, sia produttivo che di prospettiva". L’importante e sempre innovativo evento fieristico sarà celebrato in Arezzo Fiere e Congressi il 15 e 16 marzo prossimi, e il presidente Ferrer, si esprime così descrivendo l’attesa per la celebrazione dell’iniziativa che di anno in anno è diventata un appuntamento sempre più importante e coinvolgente per gli operatori coinvolti e per i visitatori ogni volta più numerosi. "in Fiera – spiega infatti- ha rappresentato nelle precedenti edizioni, e lo farà senza dubbio anche in questa, un decisivo momento di crescita nel percorso di definitivo rilancio del nostro Centro Fieristico, nel rapporto che stiamo sempre più rafforzando con l’imprenditoria del territorio, con le realtà del territorio e anche e soprattutto con il resto del Paese e in una dimensione sempre più internazionale".