Europa.today.it - Il Pescara perde Antonio Arena, che vola in Nazionale

Leggi su Europa.today.it

Tutti pazzi per. Il primo 2009 ad esordire e segnare in campionati professionistici italiani è già un uomo mercato, con club esteri (inglesi e spagnoli) e italiani (Milan avanti a roma, Inter, Juve e Como) già sulle sue tracce. La novità per il nuovo Golden Boy biancazzurro, che.