Lanotiziagiornale.it - Il Pd vota insieme a Fratelli d’Italia il piano di Riarmo Ue e poi provano a cambiargli nome per la vergogna

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Non era un voto vincolante ma quello di ieri al Parlamento europeo sulla risoluzione sulla difesa Ue, che contiene il sostegno aldidi Ursula von der Leyen, era altamente simbolico e ha sancito la spaccatura tra i partiti italiani anche rispetto alle famiglie d’appartenenza europee.A favore della risoluzione che accoglie con favore ildi, approvata con 419 voti a favore, 204 contrari e 46 astenuti, si sono schierati Forza Italia e. Contrari Lega, M5S e Avs.Piscodramma nel Pd diviso tra favorevoli e astenutiIl Pd, come da pronostici, si è spaccato: 11 astenuti, 10 favorevoli. Hannoto a favore i riformisti e il presidente del Pd, Stefano Bonaccini. Si tratterebbe della prima volta in cui l’ex governatore dell’Emilia-Romagna non si allinea alle indicazioni della segretaria che ha optato per l’astensione per evitare i voti contrari ma non la spaccatura, che c’è stata lo stesso.