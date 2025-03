Lapresse.it - Il Pd si spacca sul Rearm Ue: Schlein tiene il punto ma i riformisti in pressing per un confronto

Il Pd sia Bruxelles sulla risoluzione sul Libro Bianco della difesa e l’appoggio al piano di riarmo della Commissione europea. Alla fine sono undici gli astenuti – linea promossa da Elly– mentre in dieci votano a favore. A ‘disobbedire’ sono i: il presidente dem Stefano Bonaccini, la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno e poi Antonio Decaro, Giorgio Gori, Elisabetta Gualmini, Giuseppe Lupo, Pierfrancesco Maran, Alessandra Moretti, Irene Tinagli e Raffaele Topo. Si astengono, invece, dopo riunioni che vanno in scena fino all’ultimo minuto utile, sempre in contatto con Roma, il capodelegazione Nicola Zingaretti, i componenti della segreteria Annalisa Corrado, Camilla Laureti, Sandro Ruotolo e Alessadro Zan, Brando Benifei, Dario Nardella, Matteo Ricci, Lucia Annunziata e gli ‘indipendenti’ Cecilia Strada e Marco Tarquinio.