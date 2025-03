Formiche.net - Il Parlamento voterà sì per i nuovi F-35. Menia spiega perché

Leggi su Formiche.net

“Questo governo, sin dal suo insediamento, si è caratterizzato per una postura costante e coerente sia sulle alleanze euroatlantiche dell’Italia che sul sostegno all’Ucraina. Oggi, mentre qualcuno in Europa prova ad allargare il solco tra Ue e Usa, è nostro compito lavorareil legame tra vecchio continente e Stati Uniti resti solido, al di là di esecutivi e interpreti. Per cui Ue e Usa saranno per sempre insieme e il dossier F-35 non solo lo certifica ma ne è l’emblema, sia dal punto di vista militare che industriale”. Questo il ragionamento che con Formiche.net fa il vicepresidente della commissione esteri/difesa del Senato, Roberto, e che giocoforza deve toccare le conseguenze economiche e geopolitiche della stagione bellica in cui l’Ue si sta affacciando. Si mescola inoltre, all’attività del, chiamato tra qualche giorno ad autorizzare l’acquisto di 25 caccia F-35 che rientra nel cosiddetto piano di riconversione industriale a cui lavora il governo.