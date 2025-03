Gqitalia.it - Il Palajova di Jovanotti è un vortice di energia, nonché un tour che utilizza l'IA, perché «è una figata»

Leggi su Gqitalia.it

La musica è la protagonista assoluta della serata durante il, ma lo spettacolo è anche arricchito da visual mozzafiato e una regia live che, grazie all’intelligenza artificiale, trasformain Buddha, David di Donatello, Bob Marley, Elvis presley, Taylor Swift, animali e fiori che diventano grattacieli. Volti che si trasformano in creature fantastiche, scomposizioni e ricomposizioni della realtà danno vita a un racconto visivo sempre diverso, sera dopo sera. «L'intelligenza artificiale è una. Conta come la si sfrutta. Puoi usarla in maniera creativa o puoi farti usare da lei. Sta tutta lì la differenza», ha raccontatoai giornalisti prima dell’esibizione.Il concerto inizia con un video che si chiude su una frase emblematica: "Tutti per uno, uno per tutti", firmata, a suggellare il legame con il suo pubblico.