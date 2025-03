Fanpage.it - Il padre di Fedez parla di Chiara Ferragni, poi sul figlio: “Ha un cuore grande. Con lui sono stato un assente”

Leggi su Fanpage.it

Franco Lucia si racconta in un'intervista. Ildirivela in che rapporti è rimasti con, ex moglie di suo, e come ha cresciuto il rapper: "assente, ma concreto".