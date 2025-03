Ilrestodelcarlino.it - Il nuovo iPhone 16 a un prezzo speciale: processore A18, batteria al top, ora con il 13% di sconto

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

16 è uno dei device più venduti di casa Apple visto che offre prestazioni eccellenti, ha un comparto fotografico avanzato e una maggiore efficienza energetica per via delApple A18 presente a bordo. Il modello inè in colorazione “Blu Oltremare” e ha 128 GB di memoria interna. Grazie allodel 13% su Amazon, lo puoi acquistare a soli 849,00€, un’occasione per chi desidera l’ultimo modello senza pagare ilpieno. Compra adesso il1616, il best buy del momento Il chip A18 garantisce una velocità incredibile, ottimizzando il consumo energetico e migliorando la gestione delle applicazioni più esigenti. La potenza delsi traduce in una maggiore fluidità durante il multitasking, nei giochi e nell’editing di foto e video.