Sport.quotidiano.net - Il notiziario. Resettare il ko. Ad Ascoli sabato rientra Renzi

Leggi su Sport.quotidiano.net

Archiviata la sconfitta contro il Carpi, l’Arezzo è già al lavoro per preparare la terza sfida in otto giorni.gli amaranto saranno infatti di scena al Del Duca di. Ieri il gruppo ha svolto una seduta mattutina con lavoro di scarico per coloro che hanno giocato martedì sera, mentre tutti per tutti gli altri è stato un allenamento tradizionale. Da oggi Bucchi, un ex della partita, e il suo staff inizieranno a mettere nel mirino la trasferta marchigiana contro i bianconeri. Alle 15 tutti in campo al Giusy Conti di Rigutino, mentre domani è in programma la consueta rifinitura della vigilia a porte chiuse prima della partenza per. Nella formazione di partenza dovrebbe rivedersi Chiosa dal primo minuto al centro della difesa (Gigli l’indiziato principale a fargli posto) così comepotrebbe essere preferito nuovamente a Montini a destra.