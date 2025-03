Il no di Mosca alla tregua in Ucraina | Serve solo a Kiev per rifiatare L’inviato di Trump da Putin | stasera in tv il capo del Cremlino

Leggi su Open.online

Nientecon l’perché «per riprendere il fiato». L’ufficialità del no delproposta di cessate il fuoco non è ancora ufficiale, ma le parole del consigliere per la politica estera Yuri Ushakov non lasciano spazio a molte speranze. La responsabilità dell’annuncio sarà lasciata al presidente russo Vladimir, che entroparlerà i conferenza stampa dopo un bilaterale con l’alleato bielorusso Alexandr Lukashenko. La posizione pare al momento chiara: se ci sarà pace, che sia una pace duratura. Il che significa, per citare una delle condizioni che ilha posto prima di sedersi al tavolo delle trattative, il «no» categorico all’ingresso dell’nella Nato. Una sicurezza che, a quanto ha detto Ushakov, è condivisa «da noi e dagli americani nel contesto della soluzionee del suo futuro».