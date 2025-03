Movieplayer.it - Il nibbio, la promozione è "volante": Claudio Santamaria presenta il film ai passeggeri di un volo Ryanair

Leggi su Movieplayer.it

La star deldi Alessandro Tonda ha approfittato di un viaggio in aereo per promuovere il suo ultimo lavoro distribuito nelle sale. In compagnia del regista Alessandro Tonda,hato aidi unsul quale era in viaggio, il suo ultimo, Il. Notorious Pictures ha pubblicato su Instagram un video in cui regista e protagonista delsi rivolgono ai presenti sull'aereo e li invitano ad andare al cinema per vedere il. Lazione disull'aereo ", buongiorno. Sono Alessandro Tonda" esordisce il regista de Il"il regista de Ile quest'oggi volevorvi una persona che è a bordo qui con noi, che sicuramente conoscerete molto più di me: .