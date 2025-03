Terzotemponapoli.com - Il Napoli verso Venezia e verso il futuro: parla Marchetti

Nel corso della trasmissione ‘ForzaSempre’ in onda su Radio Marte è intervenuto Luca, giornalista di Sky Sport esperto di mercato. Di seguito le sue dichiarazioni. “, a livello di pronostici sulla carta è un turno favorevole al. Che può allungare su una delle due o su entrambe, con la possibilità di tornare primo in classifica. Non è una partita che dovrebbe presentare problematiche particolari per la squadra partenopea sulla carta. Ovviamente però bisogna prenderla con estrema serietà, perché ilmetterà in campo tutto per fare punti preziosi per evitare la retrocessione”. Nelle difficoltà di questo.“Conte nelle difficoltà ha trovato soluzioni non tampone, ma efficace anche in prospettiva, utilizzabile fino a fine campionato. Nel corso della stagione c’è stata la capacità di ampliare il ventaglio di soluzioni tecnico tattiche, con una varietà di moduli e uomini che a mio avviso hanno reso la squadra partenopea più competitiva.