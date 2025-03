Terzotemponapoli.com - Il Napoli, Raspadori, la lotta per il titolo: l’opinione di Bucchioni

Leggi su Terzotemponapoli.com

Ilvisto da.Il giornalista Enzoè intervenuto a Radio Capri. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Bordocampo- II Tempo’. “Dieci giornate alla fine del campionato e la squadra partenopea è sempre più in corsa per lo scudetto. Quello che avevamo ipotizzato si sta avverando sempre di più: quel mese difficile non doveva preoccupare troppo. Sappiamo bene come funziona la comunicazione: passare dall’entusiasmo alla crisi è un attimo, e a volte l’equilibrio sfugge. È normale che una squadra abbia una leggera flessione durante la stagione, ma quando hai un buon impianto e basi solide, riesci a ritrovarti”.Unritrovato dopo Inter e Fiorentina?“Lo abbiamo visto in campo contro l’Inter e anche contro la Fiorentina. Ora si recupera anche Neres e ci sono due moduli a disposizione: il 3-5-2 e il 4-3-3.