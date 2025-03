Ilnapolista.it - Il Napoli è sul difensore dell’Empoli Marianucci: contratto quinquennale, arriverà l’anno prossimo (Romano)

Ilè sul)Secondo quanto riportato da Fabrizio, ilavrebbe raggiunto una accordo verbale con Luca. Ilarriverebbe nella prossima stagione.è salito alla ribalta in Coppa Italia, ha segnato il rigore decisivo che ha sancito la clamorosa eliminazione della Juventus sconfitta in casa dall’Empoli., raggiunto un accordo verbale perL’esperto di calciomercato scrive:Ilha raggiunto un accordo verbale per ingaggiare il talentoLucaper la prossima stagione. Ilcentrale italiano nato nel 2004 ha accettato di firmare uncon il. Ora attesa per procedere con gli adempimenti formali per concludere l’accordo.