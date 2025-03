Terzotemponapoli.com - Il Napoli e la lotta per il titolo: parla Pecci

L’ex centrocampista -anche- delEraldo, campione d’Italia nel 1976, è intervenuto a Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Marte Sport Live’. “Il doppio play nel? I giocatori bravi sanno quello che devono fare e, al di là di numeri e ruoli, è importante avere calciatori forti per vincere. Oltre, ovviamente, ad un allenatore bravo, che è colui che sa metterli in campo facendoli diventare protagonisti e non ergendosi egli stesso a protagonista, come è capitato a Motta nella Juventus. Il campionato lo vince sempre chi ha i migliori giocatori, il ruolo dell’allenatore è quello di far sentire tutti centrali e di creare un collettivo, una squadra”. Inter,e Atalanta“Tra le tre in lizza per lo scudetto, l’Inter attualmente fa più paura perché è la squadra più completa, l’Atalanta è un miracolo che si ripete.