Il Napoli e il tabù delle partite a mezzogiorno | Conte cambia alimentazione e cura il sonno Repubblica

Ile il: ha già perso contro Como e Atalanta ()Ilteme la partita alle 12.30 di domenica prossima. Perché a quell’orario ha già perso contro Atalanta e Como. Ne scrive oggicon Marco Azzi.hatoe dato indicazioni anche per il. Nessun dettaglio è trasto in vista di Venezia-.Scrive:I due indizi ci sono già e la missione delè evitare a tutti i costi che diventino (quasi) una prova. Domenica a Venezia si giocherà infatti di mattina ed è un orario a cui gli azzurri hanno dimostrato di essere pericolosamente allergici, visto che la metàquattro sconfitte in campionato sono arrivate proprio quando la squadra di Antonioè stata costretta a presentarsi in campo alle 12.