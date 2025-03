Il Mose di Venezia ha evitato danni per 26 miliardi di euro con 100 alzate in 5 anni

Quifinanza.it - Il Mose di Venezia ha evitato danni per 2,6 miliardi di euro con 100 alzate in 5 anni

Ildiha completato il centesimo sollevamento, consolidandosi come un’infrastruttura cruciale per la difesa della città contro l’acqua alta. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) ha riferito che, in cinque, il sistema ha prevenutoper un valore superiore a 2,6di.Come funziona ilIl sollevamento di ieri mattina, il centesimo dal 3 ottobre 2020, è stata in realtà un’attività modesta, rispetto ai giorni da leone del sistema idraulico. Il meccanismo è rimasto in funzione in laguna solo un paio d’ore, e solo parzialmente: la schiera di paratoie è stata alzata in due delle tre bocche di porto, Lido e Chioggia, non a Malamocco, dove è rimasto aperto il varco per il traffico mercantile, in considerazione di una previsione di marea oltre il metro.