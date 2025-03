Il momento è finalmente arrivato | Kagurabachi il manga più atteso dai fan sbarca in Italia

Leggi su Nerdpool.it

Tutto parte da un blocco d’acciaio speciale, il tamahagane. Il pezzo è ancora grezzo, va lavorato per bene. Battuto, allungato, piegato, per aumentarne la resistenza fino a farlo diventare la più splendida delle katana, uno dei simboli giapponesi più conosciuti nel mondo. Realizzare uno di questi splendidi manufatti richiede una tecnica precisa, un’arte speciale che si tramanda di generazione in generazione. Ed è proprio intorno alle katana che ruota il mondo di, uno deipiù attesi dal pubblicono, capace di scatenare un’ovazione ai presenti durante l’annuncio che Star Comics ha fatto durante l’ultima edizione di Lucca Comics & Games. L’11 marzo è stato ildi alzare il sipario su quest’opera anche in, con l’arrivo delle edizioni variant cover e ultra limited edition (ma non disperi chi attende l’edizione regular, in arrivo solo sette giorni dopo, il 18 marzo).