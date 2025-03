Lettera43.it - Il ministro Valditara contestato all’Istituto Molinari di Milano: «Fuori i fascisti dalle scuole»

Leggi su Lettera43.it

Ildell’Istruzione Giuseppeè statodagli studentidi, dove giovedì 13 marzo 2025 si è recato per posare una nuova targa in memoria di Sergio Ramelli a 50 anni dalla sua morte. Lo studente, militante del Fronte della gioventù, frequentava proprio l’istituto meneghino quando nel 1975 rimase vittima di una brutale aggressione da parte di alcuni militanti della sinistra extraparlamentare legati ad Avanguardia operaia. Nella scuola è già presente una targa dedicata al giovane, in biblioteca, ma per il 50esimo anniversario il ministero ha deciso di posarne un’altra recante la scritta «Ucciso per le sue idee». Una decisione a cui il consiglio d’istituto si era opposto, votando all’unanimità una delibera che declinava la proposta di una nuova targa, promettendo invece di organizzare approfondimenti sugli Anni 70 e sulle cause scatenanti di quel clima di violenza che ha portato, tra gli altri, all’omicidio in questione.