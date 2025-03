Lanazione.it - Il microonde perfetto per ogni cucina: è di Samsung 23L e lo compri con il 41% di sconto!

IlMG23F302TAK/ET è un forno acon funzione grill, pensato per offrire versatilità, efficienza e semplicità d’uso in. Grazie alla combinazione trada 800W e grill da 1200W, permette di riscaldare, cuocere e dorare i cibi in modo rapido e uniforme. Il design moderno con finitura nera elegante lo rendeper qualsiasi ambiente, aggiungendo un tocco di stile alla. L’offerta attuale su Amazon lo rende particolarmente conveniente, con un prezzo scontato del 41%, disponibile a 129,00€, IVA inclusa. Compralo adesso, è inMG23F302TAK/ET in offerta su Amazon: forno acon grill e cottura sana a 129,00€ La capacità interna di 23 litri è ideale per la preparazione di porzioni abbondanti, consentendo dire piatti per tutta la famiglia senza difficoltà.