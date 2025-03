Lanazione.it - Il mercato torna in centro a Pontedera: “Benefici al commercio e a tutto il tessuto sociale”

Ponsacco, 13 marzo 2025 – Ilsettimanale di Ponsacco da ieri èto in. Era un obiettivo dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gabriele Gasperini. Tutti soddisfatti: Comune, ambulanti e Confcon il responsabile dell’area vasta, il ponsacchino Alessandro Simonelli, che plaude alla nuova collocazione dei banchi. “Ci siamo – scrive l’amministrazione comunale – Da oggi 12 marzo (ieri, ndr) Ilsettimanale avrà sede sulla piazza della Repubblica e nelstorico. Questo obbiettivo, che è ed è sempre stato una delle priorità di questa amministrazione, finalmente è stato raggiunto. Sappiamo tutti che quello di Ponsacco è uno dei mercati più apprezzati e frequentati della Valdera. Gli operatori sono stati penalizzati per quasi due anni con un trasferimento ’provvisorio’ in una location rivelatasi fin da subito inadatta e inadeguata”.