Ilfattoquotidiano.it - Il matrimonio fa ingrassare: “Rischio di obesità triplicato negli uomini sposati”. Il nuovo studio

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’amore fa bene al cuore, ma non alla linea. O almeno, non a quella degli. È la conclusione di unopolacco, condotto da Alicja Cicha-Miko?ajczyk e colleghi dell’Istituto nazionale di cardiologia di Varsavia, che verrà presentato al prossimo Congresso europeo sull’(ECO 2025), in programma a Malaga dall’11 al 14 maggio.Una ricerca che conferma un’impressione diffusa: ilfa, ma con differenze significative trae donne. Se, in generale, essereaumenta ildi sovrappeso del 62%e del 39% nelle donne, rispetto ai single; è sull’che si registra il dato più eclatante: glihanno una probabilità 3,2 volte maggiore di essere obesi rispetto aglinon. Unche, invece, non risulta significativamente diverso tra donne sposate e non sposate.