Il matrimonio fa ingrassare dopo il sì aumenta rischio di sovrappeso e obesità

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) – Sarà che l’amore si coltiva anche a tavola, ma secondo gli scienziati essere sposati va considerato fra i fattori diche portano all’aggiunta di chili di troppo al proprio peso di partenza. Una nuova ricerca dimostra infatti che contrarretriplica ildi essere obesi per gli uomini (ma nonilper le donne), eildidel 62% per gli uomini e del 39% per le donne. Anche ogni anno di età in più aggiunge una quota diin entrambi i sessi, ma di più nelle donne. Il lavoro verrà presentato al Congresso europeo sull’di quest’anno (Eco 2025), in programma a Malaga, Spagna, dall’11 al 14 maggio. A firmarlo Alicja Cicha-Miko?ajczyk e colleghi dell’Istituto nazionale di cardiologia di Varsavia, Polonia.