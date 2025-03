Il maestro di chitarra che chiede all’allieva 13enne | Inviami foto nuda

Leggi su Open.online

P.M., 30 anni, è stato condannato a 4 anni di reclusione dal tribunale di Roma. Secondo l’accusa ha convinto una ragazzina di 13 anni a mandargli. I fatti risalgono a 3 anni fa. L’uomo è figlio di conoscenti dei genitori e doveva insegnarle a suonare la. Ma il corso è durato una sola lezione. Il ragazzo che aveva 10 anni più della figlia l’ha condannato su Instagram e su Whatsapp. E l’ha convinta a mandargliintime. Ad accorgersi dell’accaduto è stata la madre. Che lo ha poi denunciato.Le indagini hanno portato al processo e alla condanna. Mentre le immagini sono state cancellate da entrambi i telefoni. La difesa, rappresentata dall’avvocata Emanuela Camerini, ha annunciato appello. Per «la mancanza di prove oggettive» a sostegno dell’accusa. Secondo la difesa infatti non solo mancherebbero le parole della ragazzina che non è stata ascoltata in audizione protetta, ma anche leincriminate e mai confluite nelle carte della procura.