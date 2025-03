Lanazione.it - Il Gruppo Sbandieratori fa incetta di coppe al torneo di Cerreto Guidi

Ripa festeggia i suoi giovani atleti,e musici, che domenica hanno fatto il loro esordio stagionale con successo. IlGioco della Torre di Ripa di Seravezza ha preso parte al primostagionale, il XIIIIndoor “Città di”, dove si è presentato, nelle categorie Esordienti, Giovanili e Under 15, con ben dodici specialità. Cospicuo il bottino die medaglie, ampiamente meritate, in ogni categoria, nelle quali ilè sempre salito sul podio. Risultati che hanno ripagato del lavoro fatto in questi mesi dai ragazzi che hanno portato in alto i colori della contrada La Lucertola. I giovani atleti sono stati supportati da una calorosa tifoseria partita da Ripa con due pullman con oltre cento persone che hanno colorato di rosso verde il palazzetto di