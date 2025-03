Quotidianodipuglia.it - Il grande spreco in Puglia: milioni per depurare l'acqua, ma poi non è utilizzata

Ilparadosso: l?agricoltura pugliese è assetata, la Regione spendedi euro per realizzare gli impianti per il riuso, ma l?affinata non arriva alle aziende.