Il grande ciclismo in riva al Savio. Terza tappa della 'Coppi e Bartali'

Iltorna sulle strade di Cesena e lo fa con uno degli appuntamenti più importanti del panorama territoriale delle due ruote: la Settimana internazionale Coppi e Bartali che si terrà dal 25 al 29 marzo. Ladell’attesa manifestazione giovedì 27 marzo toccherà infatti anche la città malatestiana con partenza alle 12.25 da viale Ceccarini a Riccione e arrivo, intorno alle 15.55, in viale Mazzoni, all’ombraRocca e al cospettofontana Masini. Si tratta di un percorso che si estende per 142 chilometri con un dislivello di 2.150 metri. La competizione, organizzata dal Gruppo Sportivo Emilia e inserita nel circuito Uci, nel corso dell’intera settimana porterà sulle strade dell’Emilia-Romagna importanti nomi delprofessionistico. Fin dalla sua nascita nel 1984 come corsa in linea, poi trasformata in gara a tappe, la ‘Coppi eha visto sfidarsi alcuni dei più grandi campionidisciplina.