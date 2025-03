Ilrestodelcarlino.it - Il gran ritorno della Battisodo all’Olimpia: "Che emozione"

Tornare a casa vent’anni dopo e provare un’che ha superato anche le sue aspettative. Così Valeriaracconta com’è stato, dopo una carriera in serie A (con 3 scudetti e 3 Supercoppe), Nazionale compresa (14 presenze), rimettersi la maglia dell’Olimpia con la quale tutto era cominciato. Certo, è serie C, ma sempre di basket agonistico si parla: "Non avevo dato l’addio sui social come si usa fare in quest’epoca, ma dentro di me era finita - confessa - . Da due anni non giocavo più, concentrata sull’università: dopo la laurea in Scienze Motorie, a fine anno mi laureo in fisioterapia. A Campobasso, dove sono iscritta, ho fatto per un po’ la studentessa-giocatrice, poi ho detto basta". Ma dietro l’angolo c’era di nuovo Pesaro a stuzzicarla: "Conosco da tempo il presidente Luca Tartaro, siamo amici, quest’estate ha insistito tanto perché tornassi alla casa madre.