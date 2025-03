Liberoquotidiano.it - Il governo farà tornare una cosa seria la scuola dopo lo sfacelo del '68

C'è una rivoluzione silenziosa che si fa strada e che potrebbe interessare fra non molto milioni di cittadini. È una rivoluzione tranquilla, come sono quelle che portano a cambiamenti veri e concreti. Ad intestarsela sarà questo, in particolare Giuseppe Valditara, il ministro dell'Istruzione e del Merito. E concerne i contenuti stessi dell'insegnamento scolastico, i quali, pur nell'autonomia dei docenti e degli istituti, avranno come base delle Indicazioni generali che mettono finalmente fine a quel “lungo 68' italiano” che nelle scuole è stato particolarmente deleterio perché ha indebolito la serietà degli studi, la solidità stessa della preparazione dei nostri studenti. Ad essere minato, in tutti questi anni, è stato prima di tutto il principio di autorità, cioè della netta distinzione di ruoli fra alunni, genitori e insegnanti.