Il Governo accelera ecco il decreto | sospiro di sollievo per il Palio si continuerà a correre in Piazza

Siena, 13 marzo 2025 – Il colpo di scena? Prima di quanto ipotizzato, ossia la scadenza il 17 aprile dell’ordinanza Gemmato. Anche se il sindaco Nicoletta Fabio, nell’ultima riunione con i capitani in Comune, aveva lasciato intendere che i tempi per l’attesodella presidenza del consiglio dei ministri che norma tutte le manifestazioni extra ippodromo, dunque anche il, sarebbe arrivato in tempi brevi. Si scopre così che reca addirittura la data dell’8 gennaio scorso ebbene se pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 10 marzo. La firma è del ministro dello sport Andrea Abodi su proposta del collega della Salute Orazio Schillaci e di concerto con quello del Masaf Francesco Lollobrigida. Un testo composto da 8 articoli con disposizioni, in linea generale, che ricalcano quanto Siena già fa per i cavalli e l’organizzazione della manifestazione.