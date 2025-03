Panorama.it - Il Giro d’Italia si fa gusto: le nuove tappe firmate Rana

Leggi su Panorama.it

Il Pastificiorinnova il suo impegno con il mondo del ciclismo e, per il quinto anno consecutivo, è Pasta Ufficiale del 108°. Un legame che si rafforza, consolidando il connubio tra eccellenza gastronomica e sport. Inoltre, per il secondo anno di fila, il brand sarà sponsor ufficiale anche delWomen, confermando la sua passione per le grandi sfide.Per celebrare questa straordinaria competizione,lancia una nuova linea in Edizione Limitata: quattro irresistibili varianti di ravioli freschi, ispirate alle tradizioni culinarie di quattro regioni italiane e confezionate in pack rosa, proprio come la leggendaria maglia della corsa. Ogni ricetta è un viaggio nel, un incontro tra ingredienti selezionati e lavorazioni artigianali, per portare in tavola il meglio della cucina italiana.