Ilgiorno.it - Il Giorno piange Walter Todaro. Fotografo appassionato, al lavoro fino all’ultimo sulla cronaca dell’Alto Milanese

Castano Primo (Milano) – Ha lavorato fin quando ha potuto, combattendo il dolore e l’affaticamento che le cure degli ultimi mesi gli procuravano, cercando sempre di minimizzare gli sforzi e guardando sempre al domani con una certa speranza. Il male che lo aveva colpito qualche mese fa alla fine ha avuto la megliosua tempra forte e, 61 anni,diper ile per altri giornali del territorio, è morto oggi, 13 marzo, nel letto della sua casa. Ne aveva passate tante, fin da quando, prima di dedicarsi alla fotografia, aveva lavorato come guardia giurata: gravemente ferito nel 1991 in un conflitto a fuoco dopo una rapina, aveva trascorso parecchio tempo in un letto d’ospedale per poi rialzarsi, ripartire, cambiare vita e. Ogni tanto raccontava di quell’episodio, ma l’impressione che non gli piacesse molto tornare indietro alla sua vita precedente era sempre forte.