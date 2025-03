Amica.it - Il futuro di Donatella Versace: la vera star

Cosa rendeunico? «Me», rispondeva, con la sua solita naturalezza, mista a malizia, in una celebre videointervista del 2018. Difficile immaginare il brand senza di lei. Anche ora che è stata ufficializzata, dopo mesi di rumor, la nomina di Dario Vitale a nuovo Chief Creative Officer della maison, al suo posto.rimane in qualità di brand ambassador. Daqual’è, al pari di tutte quelle che, grazie a lei, da anni ruotano attorno a: non semplici testimonial, ma soprattutto amici con cui l’ex stilista cena, si scambia messaggi e cuoricini su whatsapp e condivide storie su Instagram. Come Dua Lipa, con cui ha ideato la sfilata in collaborazione 2023 proprio durante un pranzo.