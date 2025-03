Lanazione.it - Il futuro del parco giochi di Crociata: "La gestione non ancora affidata"

"Che ne sarà delFlavio Bertone?". A chiedere aggiornamenti sulprossimo dell’ampiodel quartiere di, recentemente oggetto di interventi di parziale manutenzione, è il consigliere Andrea Tonelli (Sarzana Protagonista), che lunedì mattina ha protocollato un’interpellanza a risposta scritta per comprendere se e quando saranno in arrivo novità per migliorarne la vivibilità. Risale infatti a poco più di un anno fa la delibera con cui la giunta Ponzanelli approvava le linee di indirizzo per procedere all’affidamento indel, ma da allora nulla si è mosso. "Lo scorso 5 dicembre – spiega il consigliere Tonelli - durante un’assemblea che si è svolto proprio a, l’amministrazione aveva comunicato che erano sorte alcune criticità legate al mancato accatastamento del chiosco.