Lanazione.it - Il futuro del cantiere di via Mariti: “Tavolo con la proprietà”. Il Comune punta al parco

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 13 marzo 2025 – Su viala politica continua a interrogarsi. In attesa, scollinato il primo anniversario, che l’autorità giudiziaria faccia luce sul tragico crollo nelEsselunga di Novoli costato la vita a 5 operai. I gruppi consiliari sono alla ricerca di una quadra, che sia il più “verde” possibile. Magari una in cui l’intero arco politico possa riconoscersi. Quel giorno non è ancora giunto, ma ieri qualcosa si è mosso. Le commissioni ambiente e urbanistica, in sede congiunta, hanno detto la loro. Partendo dallo spunto offerto già settimana scorsa dal leader di Spc Dmitrij Palagi, portatore di due testi separati. Un respiro di verde per via. Iltra memoria e natura Il primo chiedeva di recepire la petizione - depositata incon oltre 800 firme - del Comitato ex Panificio Militare e della parrocchia della zona, per “agire urgentemente per favorire la riapertura di via Giovanni da Empoli, derattizzare ed evitare l’abbandono dell’area segnata dalla strage”.