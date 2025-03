Agi.it - Il fratello di Saman: "Ho deciso di parlare per la giustizia"

AGI - "Prima ero traumatizzato e non avevo neanche le forze per: avevo paura, tutti, i miei genitori e i parenti come mio zio, mi dicevano di non". Cosi' ildiAbbas, testimoniando in Corte d'Assise d'appello a Bologna nel processo di secondo grado sull'omicidio della sorella, ha risposto alle domande della sostituta pg bolognese Silvia Marzocchi. "Pian piano ho iniziato a dire tutte le cose: hodiper la", ha aggiunto. "Mio papa' - ha spiegato il 21enne - mi diceva di nondei cugini, mi diceva 'almeno quelli che si sono salvati lasciali fuori'".Abbas fu uccisa tra il 30 aprile e l'1 maggio 2021 a Novellara, nel reggiano, e per il suo omicidio sono a processo i genitori, condannati all'ergastolo in primo grado, lo zio, che in primo grado è stato condannato a 14 anni, e due cugini, assolti in primo grado.