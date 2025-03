Lapresse.it - Il filorusso Nicolai Lilin contro Luca e Paolo: “Gli sfonderei il cranio”

Il. “Gliil”, ha detto, riferendosi ai due comici, lo scrittore 45enne di origini moldave, in videocollegamento alla conferenza ‘Voci dal Donbass’, che si è tenuta a Genova ed è stata trasmessa in diretta su youTube il primo marzo scorso. “Personaggi patetici e ignoranti: hanno preso in giro quello che ha fatto Vincenzo, la raccolta firme, in maniera stupida. Comprendo tutto, scherzi, satira, è bellissimo, io prendo spesso in giro anche sui miei social soprattutto i potenti di questo mondo. Ma quando io vedo due annoiati, inutili dal punto di vista intellettuale, personaggi strapagati rispetto all’impegno che mettono in quello che fanno, che deridono una persona che riporta le informazioni reali dalla guerra, mi è venuta la voglia di sfondare ila uno e all’altro.