Strumentipolitici.it - Il dramma siriano. Un testimone in esclusiva: La furia cieca dei jihadisti si è accanita su bambini, donne, uomini che non hanno nulla a che fare con le milizie

Senza alcuna pietà si sono accaniti contro i civili., anziani e persinodelle zone costiere siriane, sono stati massacrati da gruppi estremisti, fra cui figurerebbero anche Amshat, Hamzat. Secondo fonti locali, citate dal canale televisivo statunitense in lingua araba Alhurra, queste fazione godrebbero del sostegno turco. A guidarli, un generale spietato, la vendetta, quel sentimento primordiale che trova soddisfazione solo con il sangue di chi ritengono sia stato vicino al regime dell’ex presidente, Bashar al-Assad.Quasi tutte le persone uccise a Latakia, Jableh e Banias, nella costa occidentale siriana, erano di religione alawita, la stessa minoranza di cui fa parte il deposto presidente Assad. Si stima che in soli tre giorni siano morte almeno 2000 persone, anche se al momento non è facile verificare in modo indipendente il numero esatto delle vittime, «perché non permettono ad alcun giornalista di entrare nelle aree prese di mira dagli estremisti», rivela da Latakia una fonte che vuole mantenere l’anonimato, per paura di ritorsioni.