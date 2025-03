Ilfattoquotidiano.it - “Il doppio tocco c’è, giusto annullare il gol di Alvarez. Ma ora valutiamo di cambiare la regola”: l’Uefa interviene dopo Atletico-Real

L’Madrid ha chiesto informazioni alla Uefa in merito alche ha portato all’annullamento del calcio di rigore segnato da Julián. Il massimo organismo del calcio europeo prova a placare le polemicheil derby di Madrid agli ottavi di Champions League, che ha visto ilottenere la qualificazione ai calci di rigore. La Uefa chiarisce che ilc’è stato, come ravvisato dal Var: quindiil gol dell’argentino. “Sebbene minimo, il giocatore ha toccato la palla con il piede d’appoggio prima di calciarla, come mostrato nel video allegato. In base allaattuale (Regole del gioco,14.1), il Var ha dovuto chiamare l’arbitro segnalando che il gol doveva essere annullato“, scrive la Uefa in un comunicato in cui allega il video ufficiale in cui si nota ildel giocatore dal dischetto.