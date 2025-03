Il Dna Ignoto 2 le scarpe 42 o 44 | perché la nuova indagine su Chiara Poggi punta su Andrea Sempio

Leggi su Open.online

Nell’omicidio dia Garlasco non c’è soltanto un Dna che accusa. Ce ne sono due. L’altro, quello di un uomo, è emerso dalle tracce biologiche sui margini ungueali della vittima. E non è di Alberto Stasi. Potrebbe trattarsi di una contaminazione. Oppure della traccia di un’altra persona sul luogo del delitto. E altri elementino. L’impronta dellemisura 42, che aveva inchiodato il condannato. E che secondo una consulenza potrebbe non richiamare le Frau di Stasi. E lo scontrino del parcheggio di Vigevano. L’attuale indagato lo ha conservato per un anno in una cartellina trasparente. Su consiglio della madre. Oggi intanto si svolgerà la prova del Dna.2Il dato più importante è quello del secondo Dna. Quel campione, considerato degenerato, è invece una traccia di Dna leggibilissima secondo i consulenti della procura di Pavia.