Il dissidente russo Baunov | La guerra ha rafforzato Putin E anche Trump finisce per aiutarlo

Firenze, 13 marzo 2025 – Lo storicoAleksandr, 55 anni, ha raccontato in “La fine del regime”, libro pubblicato in Italia da Silvio Berlusconi editore, come finiscono i poteri autocratici analizzando i casi di Franco in Spagna, Salazar in Portogallo e dei colonnelli in Grecia. E li haracconatti in parallelo al regime di. Solo ipotizzare che il regimepotrebbe terminare gli è costata l’accusa di “agente straniero” e di fatto l’ostracismo in Russia per il suo libro. Persino gli sms inviati per invitare i lettori alla presentazione del libro a Mosca sono stati intercettati e cancellati, prima di arrivare sui telefoni, dai servizi. Oggiè ricercatore del Carnegie Eurasia Center e vive tra Berlino e Firenze. Il 24 marzo alle 17,30presenterà il suo libro al Gabinetto Vieusseux a Firenze.