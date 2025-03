Thesocialpost.it - Il deputato Soumahoro beccato con l’assicurazione auto scaduta da “Striscia la notizia”

Leggi su Thesocialpost.it

In giro per Roma con. IlAboubakar, eletto con AVS e ora nel gruppo misto, è stato ripreso dalle telecamere di “la”. Dopo la segnalazione di un cittadino, l’inviato Moreno Morello lo ha intercettato nei pressi di Montecitorio.Leggi anche: Elezioni a Monfalcone, il partito islamista si presenta col simbolo del movimento di”Il servizio die la scopertarisultavadal 14 febbraio. Il Codice della Strada vieta la circolazione senza copertura assicurativa. Chi viene scoperto rischia una multa e il fermo amministrativo del veicolo.L’inviato ha avvicinato, che ha preferito non rilasciare dichiarazioni. Dopo la segnalazione, ilsi è allontanato rapidamente.corre ai ripariSecondo quanto riportato da “la”, il parlamentare ha regolarizzato la propria posizione subito dopo l’incontro con l’inviato.