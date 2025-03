Ilgiorno.it - Il delitto della Valbrembana. Furia da “Arancia meccanica“. Su Muttoni una raffica di colpi

Una gragnuola dial capo inflitti con violenza, come in una scena di ““. Tanti, prima con il calcioscacciacani, poi a pedate. Così fino a provocarne lo sfondamentoscatola cranica e la morte di Luciano, 58 anni, venerdì sera (erano le 21.30) nel suo appartamento di via Rossini, a Valbrembo. Sono le prime indicazioni dell’autopsia effettuata ieri mattina dal medico legale Matteo Marchesi, responsabileMedicina legale del Papa Giovanni XXIII. La vittima non sarebbe riuscita a difendersi, un particolare che rende l’idea dell’efferatezza di questo omicidio per cui ora sono in carcere il bergamasco Francesco De Simone, 25 anni, di fatto senza fissa dimora, e il complice Mario Vetere, 24 anni, origini polacche, con residenza a Monza Brianza, collaboratore di una comunità terapeutica.