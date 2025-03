Il Cremlino attacca di nuovo Mattarella Maria Zakharova | Da lui solo bugie Cosa aveva detto sulla minaccia nucleare russa

Leggi su Open.online

Mosca torna a prendere di mira il presidente della Repubblica italiana, Sergio. Per la terza volta in poche settimane, la portavoce del ministero degli Esteri russo,, hato il capo dello Stato: «Le affermazioni del presidente italiano Sergiosecondo cui la Russial’Europa con armi nucleari sono menzogne e falsità», ha dichiarato, secondo quanto riferito dall’agenzia Tass.Il discorso diin GiapponeIl riferimento è alle dichiarazioni fatte dal presidente italiano l’8 marzo scorso durante un incontro a Hiroshima, in Giappone, con gli «hibakusha», i sopravvissuti ai bombardamenti atomici che segnarono la fine della Seconda guerra mondiale. Nel suo intervento,ha denunciato il fatto che la Russia abbia reso accettabile ciò che fino a poco tempo fa era impensabile, ossia ladi impiegare armi nucleari ai confini dell’Unione Europea: «Mosca si è fatta promotrice di una rinnovata e pericolosa narrativa, a cui si aggiungono il blocco dei lavori del Trattato di non proliferazione, instillando l’inaccettabile idea che ordigni nucleari possano divenire strumento ordinario nella gestione dei conflitti, come se non conducessero inevitabilmente alla distruzione totale».