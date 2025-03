Il Cremlino attacca di nuovo Mattarella Maria Zakharova | Bugie sul nucleare Il ministro Tajani convoca l’ambasciatore Paramonov

Leggi su Open.online

Ildegli Esteri e della cooperazione internazionale, Antonio, hato alla Farnesinarusso in Italia, Aleksej. «Condanna severa contro l’ennesimo attacco verbale nei confronti del Presidente della Repubblica, Sergio. Uomo di pace e simbolo di unita’ nazionale ed europea. Per questo ho deciso di farrerusso in Farnesina. Al Capo dello Stato la mia più sincera solidarietà», ha scrittoin una nota in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. Mosca è tornata a prendere di mira il presidente della Repubblica italiana, Sergio. Per la terza volta in poche settimane, la portavoce del ministero degli Esteri russo,, hato il capo dello Stato: «Le affermazioni del presidente italiano Sergiosecondo cui la Russia minaccia l’Europa con armi nucleari sono menzogne e falsità», ha dichiarato, secondo quanto riferito dall’agenzia Tass.