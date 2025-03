Iodonna.it - Il compagno dell'attrice non avrebbe gradito certe foto in cui i due ex appaiono felici e complici: «Ben ha superato il limite. Non vuole vedere di nuovo nulla del genere o non ha altra scelta che andarsene», ha detto una fonte a Page Six

John Miller non ci sta. Il fidanzato di Jennifer Garner non sarebbe più disposto a sopportare un certo feeling tra la compagna e il suo ex marito Ben Affleck. I due ex, infatti, sono stati paparazzati vicini ealla festa di compleanno del figlio Samuel. Eimmagini pubblicate daSix, pagina di gossip del New York Post, loro convinto a dare un ultimatum alla compagna. Incendi a Los Angeles, Jennifer Garner diventa volontaria e consegna pasti agli sfollati.